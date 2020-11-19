РИАМО - 19 ноя. В России на продукты с лишними сахаром и солью хотят ввести акцизы, дополнительный налог может появиться на соусы, консервы, пельмени и газированную воду, пишет в четверг газета «Известия».

Речь идет о товарах, которые содержат свыше 22,5 грамма сахара и 2,5 грамма соли на 100 грамм товара соответственно.

«Поступающие в бюджет средства можно использовать для профилактики неинфекционных заболеваний, в частности диабета второго типа», — отмечается в публикации.

Также к продуктам, которые могут попасть под налог, относят готовую мясную продукцию, пиццу и фастфуд.

«Определение точного размера акциза — компетенция законодателя. Но дополнительные 50 копеек к стоимости вредных товаров — меньшее зло, чем траты на лечение, например, диабета второго типа», — уверен первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артем Кирьянов.​