РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. Депутат Подольска Денис Бесогонов взял на личный контроль проблему с отоплением в двух домах на Архивном проезде.

«На днях провел встречу с жителями домов №№5 и 7 по Архивному проезду. Ранее ко мне обратились жители вышеуказанных домов с проблемой, связанной с перебоями горячего водоснабжения и тепла в квартирах. На встрече обсудили все вопросы, которые в настоящее время взяты в работу и на личный контроль», - написал Бесогонов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в ходе встречи вместе с жителями совершил обход территории.