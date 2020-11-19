РИАМО - 19 ноя. После ледяного дождя в Подмосковье коммунальные службы продолжают работу, они чистят тротуары, остановки общественного транспорта, внутриквартальные и внутридворовые проезды, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Мы в приоритетном порядке убираем выходы из подъездов, тротуары вдоль домов и к остановкам общественного транспорта, внутриквартальные и внутридворовые проезды, а также детские и спортивные площадки и подходы к ним», - написал Хайкин в своем Instagram-аккаунте.

Коммунальные службы полностью задействованы. Работы велись всю ночь.

«Дорогие жители, пожалуйста, будьте аккуратны. Берегите себя и своих близких», - добавил министр.