РИАМО - 19 ноя. Последствия выпадения мокрого снега и возникшую гололедицу в подмосковном Реутове в ночь на четверг ликвидировали 180 специалистов ЖКХ, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Готовность наших коммунальщиков позволила качественно и в минимальные сроки ликвидировать почти все последствия выпадения мокрого снега этой ночью. В борьбе с обледенением дорог и тротуаров участвуют 13 единиц техники, 20 дорожных рабочих и 160 дворников», - написал Каторов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в городском округе сформированы основные и резервные запасы песко-соляной смеси и расходных материалов, и обратился к жителям с призывом внимательно относиться к своему здоровью.

«Призываю наших жителей, особенно пожилого возраста, быть осторожнее при передвижении по городу, теплее одеваться и без необходимости не покидать дома, а автомобилистам напоминаю о важности замены летней резины на зимнюю», - отметил глава Реутова.

Всего в случае необходимости на борьбу с разгулом стихии готовы выйти 310 специалистов служб ЖКХ и 12 дорожных рабочих, 10 кровельных бригад и 68 единиц техники, находящихся в резерве.