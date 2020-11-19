РИАМО - 19 ноя. За последние сутки в столице госпитализировали еще 1467 коронавирусных больных, за это же время выявили 6438 новых случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

На ИВЛ в столичных клиниках находятся 410 человек.

«Среди новых выявленных случаев: 42,1% — граждане от 18 до 45 лет, 29,3% — от 46 до 65 лет, 9,8% — от 66 до 79 лет, 3,5% — старше 80 лет, 15,3% — дети», — говорится в сообщении.

Оперштаб напомнил о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями.

В мегаполисе из-за пандемии действуют ограничения — старшеклассники переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний перевели на удаленку, а люди старше 65 лет должны соблюдать домашний режим.

Столичные власти дополнительно направят более 960 миллионов рублей на мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление ранее подписал мэр города Сергей Собянин.

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Текстовая трансляция

19 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 610 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 880 больных. В Москве - 6 438.

- Курение неблагоприятно влияет на возможность заразиться коронавирусом, также табак повышает риск развития тяжелой формы заболевания.

- Еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии от болезни вылечилось 388 416 человек.

- Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в РФ начнется в конце ноября. Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская и Псковская области, а также Карелия и Чеченская Республика преодолеют плато позднее всех.

- В Москве за сутки скончалось 73 пациента с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8082 человека.