РИАМО - 19 ноя. В Московской области действует режим повышенной готовности из-за порывов ветра до 20 метров в секунду, более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями, усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду, энергетики переведены в режим повышенной готовности», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

После ледяного дождя, который прошел минувшей ночью, крупных сбоев в работе электросетей не произошло. Незначительные нарушения были зафиксированы в Солнечногорске, в Кашире и в Истре, но электричество подавалось по резервным линиям либо устранялось оперативно ремонтным персоналом в короткие сроки. На данный момент обрывов на линиях электропередач нет.

Ранее электросетевые компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» перевели в режим повышенной готовности из-за юго-западного ветра до 20 метров в секунду, снега, местами мокрого, с возможным налипанием на провода и переходом в ледяной дождь, метели, гололедицы, падения деревьев и вследствие обрывы линий электропередач.

Жителей Подмосковья призвали соблюдать правила безопасности и держаться вдали от шатких конструкций.