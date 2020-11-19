РИАМО - 19 ноя. В Подмосковье продолжается прививочная кампания против гриппа, с начала кампании по вакцинации прививку сделали свыше 2,7 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Вакцинация — это единственный надежный способ защитить себя от гриппа и его возможных осложнений. Мы стараемся чтобы это было максимально удобно и доступно для жителей», — сказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Сделать прививку против гриппа можно в городской поликлинике по месту прикрепления, также вакцинация проводится на предприятиях. На данный момент от гриппа привились 62% от запланированного числа жителей.

Чтобы бесплатно сделать прививку, необходимо при себе иметь паспорт или полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку современными вакцинами — «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».