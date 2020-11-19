РИАМО - 19 ноя. За минувшие сутки в столице зафиксировали 6438 новых случаев Covid-19, за все время пандемии в мегаполисе выявили 533 068 случаев заражения, сообщает московский оперштаб.

5782 пациента вылечились от коронавируса за сутки в Москве. Общее число вылеченных в городе увеличилось до 388 416 человек. Скончались за сутки 73 пациента с коронавирусом, с начала пандемии в столице умерло 8082 человека.

В России выявлено 23 610 новых случаев коронавируса. За сутки умерли 463 человека, полностью выздоровели 25 573 пациента.

На текущий момент в РФ выявлено 2 015 608 случаев Covid-19. За весь период пандемии зафиксировано 34 850 летальных исходов, выздоровели 1 526 656 человек.

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Текстовая трансляция

19 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 23 610 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 880 больных. В Москве - 6 438.

- Курение неблагоприятно влияет на возможность заразиться коронавирусом, также табак повышает риск развития тяжелой формы заболевания.

- Еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии от болезни вылечилось 388 416 человек.

- Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в РФ начнется в конце ноября. Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская и Псковская области, а также Карелия и Чеченская Республика преодолеют плато позднее всех.

- В Москве за сутки скончалось 73 пациента с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8082 человека.