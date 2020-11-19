РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. Рабочие проводят антигололедную обработку муниципальных дорог в микрорайонах подмосковного Подольска после ледяного дождя, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Антигололедную обработку муниципальных дорог проводят Подольский комбинат благоустройства, Подольское ДРСУ и другие. Работа коммунальных и дорожных служб по устранению наледи на дорогах после ночного ледяного дождя ведется во всех микрорайонах и районах городского округа», - говорится в сообщении.

Водителям легковых автомобилей настоятельно рекомендуется при возможности пользоваться общественным транспортом, а на дорогах соблюдать скоростной режим.