Как бороться с соседями, курящими на балконе или в подъезде

1

Международный день отказа от курения отмечают каждый третий четверг ноября. Эта вредная привычка не только вредит здоровью самого курильщика, но зачастую мешает окружающим. Юристы помогли РИАМО разобраться, как бороться с курящими соседями.

В законе существует понятие «помещения общего пользования». К ним в многоквартирном доме (МКД) относятся помещения, которые не являются частями квартир и предназначены для обслуживания нескольких жилых (или нежилых) помещений в этом доме. Например, межквартирные лестничные площадки и лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и технические подвалы (п. 2 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 491 от 13.08.2006), говорит юрист «Европейской юридической службы» Евгений Иванов.

Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» (п. 10 ч. 1 ст. 12 Закона N 15-ФЗ от 23.02.2013) запрещает курение в лифтах и помещениях общего пользования МКД, а также в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, например, в коридорах, кухнях, на балконах. За нарушение курильщику грозит штраф в размере от 500 до 1 500 руб. (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ).

Куда обращаться, если соседи захламляют лестничную клетку>>