Как бороться с соседями, курящими на балконе или в подъезде

Где нельзя курить
Международный день отказа от курения отмечают каждый третий четверг ноября. Эта вредная привычка не только вредит здоровью самого курильщика, но зачастую мешает окружающим. Юристы помогли РИАМО разобраться, как бороться с курящими соседями.
В законе существует понятие «помещения общего пользования». К ним в многоквартирном доме (МКД) относятся помещения, которые не являются частями квартир и предназначены для обслуживания нескольких жилых (или нежилых) помещений в этом доме. Например, межквартирные лестничные площадки и лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи и технические подвалы (п. 2 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 491 от 13.08.2006), говорит юрист «Европейской юридической службы» Евгений Иванов.
Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» (п. 10 ч. 1 ст. 12 Закона N 15-ФЗ от 23.02.2013) запрещает курение в лифтах и помещениях общего пользования МКД, а также в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, например, в коридорах, кухнях, на балконах. За нарушение курильщику грозит штраф в размере от 500 до 1 500 руб. (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ).
Курение на балконе
Законодательство не содержит запрет курения табака на балконах (лоджиях) квартир. На них нельзя использовать открытый огонь (п. 90 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 390 от 25.04.2012), но тление сигарет или, допустим, кальяна к таковому не относится.
Поэтому если сосед курит у себя на балконе или в своей квартире, а дым летит к вам в окно, привлечь его к ответственности по закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» не получится.
Однако кое-что сделать все же можно. Граждане имеют право на благоприятную среду жизнедеятельности без табачного дыма и охрану здоровья от дыма и последствий потребления табака, подчеркивает Евгений Иванов.
Кроме того, согласно части 4 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, пользование квартирой осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в ней граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями.
Право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем (ст. 10 ГК РФ «Пределы осуществления гражданских прав», а также п. 2 «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4» утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018), должно осуществляться таким образом, чтобы дым и запах табака не распространялись за пределы квартиры курильщика и не причиняли неудобства соседям.
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Куда жаловаться
Если дым табака попадает, например, в окна квартиры, целесообразно обращаться с жалобой в территориальный орган Роспотребнадзора (ст. 21 Закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ), в которой необходимо подробно описать ситуацию и приложить доказательства. Например, можно скооперироваться с соседями, в чьи окна тоже летит дым, снять факт курения на видео и т.п.
Подобная видеозапись в последующем поможет доказать вашу позицию в суде, советует юрист.
Курильщика оштрафуют по ст. 6.24. КоАП РФ. Размер штрафа от 500 до 1500 рублей.
Также можно обратиться с иском в районный суд о возмещении вреда, причиненного здоровью, и морального ущерба. Помните, что в силу ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать свою позицию. Для подготовки к суду есть смысл попробовать провести экспертизу, чтобы подтвердить наличие в воздухе вашей квартиры табачного дыма.
В случае если вы живете в коммунальной квартире, а сосед курит, например, на кухне или на балконе, это будет считаться нарушением. В таком случае следует обращаться в полицию. Туда же следует жаловаться на курильщиков в подъезде, лифте или в другом помещении общего пользования и настаивать на составлении протокола об административном правонарушении.
Юридическая практика
Часто суд занимает сторону борцов с курильщиками. Например, по делу N 33-37513/2020 Московский городской суд частично удовлетворил требования истицы о компенсации морального вреда. Гражданка жаловалась на соседку, курившую в подъезде. Дым проникал в квартиру истицы и вредил ей и ее несовершеннолетним детям.
Также в полном объеме были удовлетворены требования о компенсации морального вреда и запрете курения на балконах по делу N 33-12165/2018, рассмотренного Красноярским краевым судом. Истица, проживающая на третьем этаже МКД, выиграла суд у курильщиков, проживавших на нижних этажах.
Однако, по словам Евгения Иванова, бывают и случаи, когда требования истцов не удовлетворяются.
Где курить можно
Допускается курение табака, использование кальянов, систем доставки никотина в особо отведенных для этого местах (п. 2 ч. 2 ст. 12 Закона N 15-ФЗ). Например, если по решению собственников в МКД определены места на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования («курилках»), которые оборудованы системами вентиляции.
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