РИАМО - 19 ноя. Несмотря на ледяной дождь, поезда Московской железной дороги продолжают движение в графике, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.

«У нас всех хорошо. Поезда двигаются в графике. От диспетчеров к нам не поступало информации о каких-либо задержках», - сказал собеседник агентства.

Ночью в Москве и области прошел ледяной дождь, на дорогах образовалась гололедица. На движение «Сапсанов» до Петербурга ледяной дождь также не повлиял. В штатном режиме работают и аэропорты столицы.