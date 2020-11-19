РИАМО - 19 ноя. Минувшей ночью на территории Московской области прошел ледяной дождь, его последствия ликвидировали порядка 900 единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«За ночь около 900 единиц техники и порядка 400 дорожных рабочих обработали более 21,8 тысячи километров муниципальных и региональных дорог. В настоящее время дорожные службы продолжают мониторинг и ликвидацию последствий ледяного дождя», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

На юге региона все еще идет снег. Температура воздуха от минус 2 до 0 градусов. К вечеру температура в некоторых районах достигнет плюс 2 градусов. Ветер усилится более чем до 7 метров в секунду.

Водителей попросили быть внимательнее на дорогах.





