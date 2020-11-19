РИАМО - 19 ноя. Ледяной дождь не повлиял на работу поездов «Сапсан», которые ходят от Москвы до Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.

«На движении «Сапсанов» не отразился ледяной дождь», — сказал представитель Октябрьской железной дороги.

Ранее в Росавиации заявили, что аэропорты столицы​ работают​ в штатном режиме.

Ночью в Москве и Московской области была зафиксирована минусовая температура. Также прошел ледяной дождь, образовалась гололедица. ​