РИАМО - 19 ноя. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение управления УФАС по Подмосковью об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В управление поступило обращение АО «Акконд» о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир», - говорится в сообщении.

Сообщалось, что в производстве и введении в гражданский оборот молочного шоколада используется товарный знак «Мадагаскар/Madagascar», права на который принадлежат АО «Акконд».

Установлено отсутствие в действиях ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир» признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Не согласившись с указанным решением, АО «Акконд» обратилось в суд.