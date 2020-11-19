РИАМО – 19 ноя. Капитан сборной России по футболу Георгий Джикия извинился за поражение в игре с командой Сербии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Его слова опубликованы на официальном сайте Российского футбольного союза.

«Поэтому хочется попросить прощения у всех, кто видел сегодня этот, можно сказать, позор», — сказал Джикия.

Он добавил, что команда «провалилась». Ответственность за это лежит на игроках.

Это поражение стало самым крупным при главном тренере сборной Станиславе Черчесове.​