РИАМО - 19 ноя. В сетях АО «Мособлэнерго» не произошло крупных отключений электроэнергии из-за ледяного дождя, который прошел минувшей ночью, говорится в сообщении пресс-службы компании.

После ввода режима повышенной готовности ситуационно-аналитический центр компании зафиксировал несколько незначительных нарушений режима работы электросетей. Неисправности были восстановлены оперативно-ремонтным персоналом в сроки, установленные регламентом.

«Зафиксированы кратковременные отключения в Истре и Кашире. На утро 19 ноября все потребители «Мособлэнерго» подключены по нормальной схеме работы сетей», — отмечается в материале.

В компании круглосуточно дежурят 63 бригады для оперативного устранения аварий. При режиме повышенной готовности дополнительно привлекается 275 бригад общей численностью 2,8 тысячи человек.