РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 ноя. В ЖК «Руполис» в селе Растуново Домодедова из-за попадания мусора в канализационную систему отключили водоснабжение, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с попаданием мусора в канализационную систему в селе Растуново (ЖК «Руполис», улица Мира) произошла авария, отключено водоснабжение. Сейчас ведутся работы. Предположительное время возобновления водоснабжения: 19 ноября в 12:00», - говорится в сообщении.

Уточнить информацию можно по телефонам: 8(496)792-41-94 и 8(496)793-44-30.