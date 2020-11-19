РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 ноя. Около 540 дворников приступили к обработке от наледи дворовых территорий подмосковного Подольска в четверг, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время 538 дворников и 30 единиц техники задействовано в Подольске на обработке от наледи дворовых территорий», - говорится в сообщении.

По вопросам антигололедной обработки дворов необходимо обращаться в свою управляющую организацию или на горячую линию комитета по ЖКХ: 8(496) 755-57-93 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00), в Единую дежурную диспетчерскую службу: 8(496)755-57-98 (круглосуточно).