РИАМО - 19 ноя. У индивидуального предпринимателя взыскали в федеральный бюджет 10 тысяч рублей по ранее вынесенному Московским областным УФАС России постановлению о назначении административного наказания, говорится в сообщении пресс-службы областного антимонопольного ведомства.

«ИП оштрафован за нарушение части 1 статьи 25 Федерального закона «О защите конкуренции» в части непредставления по требованию Московского областного УФАС России сведений», — говорится в сообщении.

Ответственность за данное нарушение предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Действия индивидуального предпринимателя в части непредставления сведений (информации) в адрес Московского областного УФАС России привели к затруднению исполнения антимонопольным органом государственной функции по предупреждению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.