РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 ноя. В четверг утром на Новорязанском шоссе подмосковных Люберец образовалась пробка длиной более девяти километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

На Новорязанском шоссе пробка в сторону Москвы длиной 9,3 километра начинается от въезда в поселок Октябрьский и заканчивается возле автодилера «ГАЗ». Проехать данный участок можно за 52 минуты, без пробок время в пути составило бы 13 минут. Причиной данной пробки стал гололед, на дороге отмечаются несколько ДТП.

Также долговременные заторы есть на Октябрьском проспекте, Смирновской, Котельнической и Южной улицах, Егорьевском шоссе. Пробки образовались также на Волковском проезде, Комсомольском проспекте и улице Митрофанова.