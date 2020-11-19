РИАМО - 19 ноя. На востоке Москвы восстановили движение трамваев №№36, 37, 38, 43, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Трамваи задерживались из-за того, что на контактную сеть опустилось дерево.

«Восстановлено движение трамваев на шоссе Энтузиастов», - говорится в сообщении.

Ранее из-за инцидента на шоссе Энтузиастов в районе 3-й Владимирской улицы были изменены маршруты общественного транспорта. Пассажиров попросили быть внимательными, а также слушать объявления водителей.