РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 ноя. В рамках проекта «Народный контроль» волонтеры и молодогвардейцы Щелкова совместно с депутатом местного совета депутатов Павлом Жуковым проверили аптеки на наличие медикаментов, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Ранее от жителей поступали сообщения о нехватке противовирусных препаратов и антибиотиков.

«В настоящее время особых проблем c наличием лекарственных средств уже не наблюдается. Например, в сети аптек «Ригла» сообщили о наличии всех необходимых медикаментов. В некоторых аптеках проблема оказалась только с цефалоспоринами. Также хочу еще раз напомнить жителям, что прием антибиотиков нужно производить только по назначению врача», - сказал Жуков.

Он отметил, что единороссы продолжат проверки, а также в связи с обращениями жителей проверят добросовестность аптекарей при продаже рецептурных лекарств.

Целями федерального проекта «Народный контроль» являются сокращение к минимуму появления на рынке некачественной, опасной и фальсифицированной медицинской и продовольственной продукции в России, а также повышение уровня безопасности потребителя.