РИАМО - 19 ноя. Утром четверг в Москве и Подмосковье после интенсивного ледяного дождя на дорогах и тротуарах образовалась наледь, которая представляет опасность для пешеходов, сообщают пользователи соцсетей.

«Гололед на улице, будьте осторожны», — написал пользователь Twitter @RossoBianco.

Юзер @alexk885 обратил внимание на то, что на платформе Белоозерская Казанского направления МЖД также довольно скользко и пассажиры идут крайне медленно.

«На улице <…> каток, я вместо пяти минут шла двадцать пять, сто раз останавливалась и шесть раз чуть не заревела», — пожаловалась @sanaqeli_twt.

@Kirzon4ik отметил, что он чуть трижды не упал на тротуаре.

«Вечером хороший дождь был и ветром добивало. Убрал машину в теплое место и пешком чесал, чтобы не икшаться с коркой этой. Не учел одно. Земля и асфальт превратились в каток», — посетовал пользователь @Chestnut_RB.

@xxxxPridexxxx назвала дорогу утром «особенной».

«Это как если бы ночью непрерывно шел дождь, но при этом наледь моментально застывала», — написала девушка в Сети.

Ранее столичный главк МЧС объявил экстренное предупреждение о непогоде в четверг. Ночью в Московском регионе прошел ледяной дождь, на дорогах и тротуарах образовалась гололедица.

За минувшую ночь в Москве и Подмосковье выпало до четырех миллиметров осадков, что составляет около семи процентов от месячной нормы ноября.