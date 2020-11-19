РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 ноя. Фонарь на улице Вокзальной в поселке Нахабино подмосковного Красногорска отремонтировали по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что возле дома №7 не работает уличное освещение.

«Работы по восстановлению работы освещения на автомобильной дороге ММК – Павловская Слобода – Нахабино выполнены», – сказал начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог Эдуард Дмитрив.

Он добавил, что указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».

Пользователь отметил сообщение как успешно решенное.