РИАМО - 19 ноя. Дерево опустилось на контактную сеть на шоссе Энтузиастов в районе 3-й Владимирской улицы, из-за чего задерживается ряд трамваев, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Задерживаются трамваи №№36, 37, 38, 43», - говорится в сообщении.

На данный момент маршруты общественного транспорта временно изменены. Горожан призвали быть внимательными, слушать объявления водителей.