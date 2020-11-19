РИАМО - 19 ноя. Воздушные гавани Москвы работают в штатном режиме, несмотря на неблагоприятные погодные условия, передает РИА Новости.

«В текущих погодных условиях московские аэропорты работают штатно», —​ сообщил представитель Росавиации.

Ранее в ГУ МЧС России по Москве объявили экстренное предупреждение о непогоде в четверг. Ночью в Московском регионе прошел ледяной дождь, на дорогах образовалась легкая гололедица.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в столичных аэропортах задержано и отменено 29 рейсов.

Так, во Внуково задержали шесть рейсов, а еще четыре вылета были отменены. В Домодедове задержали три рейса и три отменили. В Шереметьеве один вылет был задержан, а еще 11 отменены. Согласно данным онлайн-табло, в Жуковском один рейс задержан.