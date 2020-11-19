РИАМО - 19 ноя. В подмосковном Домодедове полицейские задержали подозреваемых в краже автомобилей, ими оказались ранее судимые уроженцы Карачаево-Черкесской Республики в возрасте 35 и 41 года, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что один из злоумышленников, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, в вечернее время похитил автомобиль отечественного производства, припаркованный возле одного из домов на улице Курыжова, внутри которого находился комплект зимней резины и перегнал его в город Реутов», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что другой соучастник прикрепил на похищенный автомобиль подложные государственные регистрационные номера и отогнал его к одному из домов на улице Глуховская в город Егорьевск.

«Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей», – отметила Петрова.

При обыске у злоумышленников обнаружили и изъяли специальное оборудование для вскрытия замков, несколько полисов автострахования и свидетельство о регистрации транспортного средства, владельцами которого они не являлись.

«Кроме того, установлена причастность злоумышленников к совершению еще трех аналогичных преступлений на территории Московской области, – добавила Петрова.

Следователи возбудили уголовное дело.