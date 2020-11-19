РИАМО – 19 ноя. В Роспотребнадзоре выяснили, что курение неблагоприятно влияет на возможность заразиться коронавирусом, также табак повышает риск развития тяжелой формы заболевания, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Пагубная привычка негативно сказывается на работе легких и способности организма противостоять болезням», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вирус также может попасть в организм через сигареты.

«В связи с этим граждан просят отказаться от вредного пристрастия», - говорится в сообщении. ​

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Текстовая трансляция

19 НОЯБРЯ

- Курение неблагоприятно влияет на возможность заразиться коронавирусом, также табак повышает риск развития тяжелой формы заболевания.

- Еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве. За все время пандемии от болезни вылечилось 388 416 человек.

- Эксперт спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом в РФ начнется в конце ноября. Санкт-Петербург, Подмосковье, Крым, Республика Коми, Калининградская область, Татарстан, Пермский край, Чувашия, Новгородская и Псковская области, а также Карелия и Чеченская Республика преодолеют плато позднее всех.

- В Москве за сутки скончалось 73 пациента с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8082 человека.