РИАМО - 19 ноя. Последствия разрыва кислородной трубы в больнице в столичной Коммунарке устранены, сейчас медучреждение работает в обычном режиме, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

Инцидент произошел вечером 18 ноября у одного из корпусов резервного госпиталя столичной больницы в Коммунарке. По данным СМИ, в результате взрыва повредилась обшивка корпуса. ​

«Несмотря на то, что в этом корпусе пациентов не было, мы приняли решение о немедленном внутригоспитальном перемещении пациентов из соседних корпусов», - написал Проценко на своей странице в соцсети Facebook.

Он добавил, что никто из сотрудников или пациентов не пострадал.

«Больница работает в обычном порядке», - добавил Проценко.