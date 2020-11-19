РИАМО – 19 ноя. Утром в четверг дороги в столице покрылись коркой льда после прохождения ледяного дождя, дворники расчищают тротуары от выпавшего за ночь снега, передают корреспонденты РИАМО.

Непогода пришла в Московский регион вечером 18 ноября. Синоптики и МЧС предупреждали жителей об усилении ветра, мокром снеге, ледяном дожде. Жителей просили быть крайне осторожными. Все городские службы были переведены в состояние повышенной готовности.

«Этой ночью в Москве и области были зафиксированы ледяные дожди», - сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

В столичном районе Митино рано утром на дорогах наблюдается ледяная корка. Водители расчищают автомобили от небольшого снега, на стеклах и поверхностях машин также заметна ледяная корка. Коммунальная техника проводит обработку дорог.

Легкая гололедица также наблюдается в районе Орехово-Борисово Южное. Здесь дворники обрабатывают наледь около подъездов солью.

Похожая ситуация наблюдается и в районе Некрасовка, где ночью шел мокрый снег. Во дворах и на дорогах образовалась ледяная корка. Автомобилисты предельно осторожны из-за погодных условий. Также в этом районе дует ветер с сильными порывами.

Движение в городе осуществляется свободно. Общая загруженность дорог составляет 2 балла, согласно сервису «Яндекс.Пробки».