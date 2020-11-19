РИАМО - 19 ноя. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском в четверг задержали и отменили 29 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали восемь рейсов, а еще четыре отменили. В Шереметьеве задержан один рейс, отменили девять. В аэропорту Домодедово задержано два рейса, еще четыре отменено.

Согласно данным онлайн-табло прилетов и вылетов подмосковного аэропорта Жуковский, один рейс также задержали.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.