РИАМО - 19 ноя. За прошедшую ночь в Москве и Подмосковье выпало до четырех миллиметров осадков, что составляет около семи процентов от месячной нормы ноября, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«За ночь на Москву и область выпало до четырех миллиметров. Норма месяца - 58 миллиметров. Осадки были в основном в виде мокрого снега и дождя», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что минувшей ночью в Москве зафиксирована минимальная температура в -2,6 градуса. По области холоднее всего было в Черустях, где было зафиксировано -4,6 градуса.