РИАМО - 19 ноя. Второй этап благоустройства парка Малевича в подмосковном Одинцовском округе завершится в декабре 2020 года, в настоящее время в парке проложено 12 километров дорожек и тропинок, оборудованы футбольные поля и воркаут-площадки, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

«На сегодняшний день в парке реализованы дорожно-тропиночная сеть на 12 километров, футбольные поля, волейбольные площадки, воркаут, входные группы, павильоны проката и кафе, автостоянка, система освещения и видеонаблюдения, проведены колоссальные работы по уборке леса», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что зимой на территории парка будет проложена лыжня. В настоящее время часть инфраструктурных объектов парка уже открыта для посетителей.

Благоустройство парка Малевича планируется завершить в 2021 году. ​Он станет одним из самых больших в Подмосковье.