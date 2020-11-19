РИАМО - 19 ноя. В столице с 3 по 11 ноября проходил краудсорсинг-проект, посвященный мобильному приложению «Зачетная Москва», в ходе проекта более 13 тысяч жителей мегаполиса внесли свыше 800 предложений по улучшению работы приложения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По результатам экспертного отбора и голосования жителей лучшими были признаны 24 идеи — они будут реализованы. Больше всего предложений от жителей столицы поступило по направлению «Виды поощрений», — сказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

По его словам, в данном направлении лидером по итогам голосования стала идея о возможности обменивать баллы на поездки в городском транспорте.

Приложение «Зачетная Москва» в первую очередь разрабатывалась для студентов и представителей молодежи. В нем пользователь может узнать о ближайших городских мероприятиях. Кроме того, с помощью приложения можно поучаствовать в различных играх и квестах. За это даются бонусные баллы, которые потом можно обменять на реальные призы.