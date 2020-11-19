РИАМО - 19 ноя. При введении скоростных ограничений для поездок на электросамокатах необходимо разработать четкую систему контроля за скоростным режимом, сообщил РИАМО президент Московского транспортного союза Юрий Свешников.

Ранее эксперты предложили ограничить скорость движения электросамокатов и скутеров до 20 километров в час, за нарушение скоростного режима на «гонщиков» хотят накладывать штрафы.

«При введении подобных правил сразу возникает вопрос – а кто это будет контролировать и как? А если электросамокат движется по прогулочным дорожкам или по тротуарам, а не по улично-дорожной сети? Каким образом будет фиксироваться штраф? По номерам или по FaceID? Очень много вопросов поднимается при принятии решении об ограничении скорости подобного вида транспорта», - сказал Свешников.

Он отметил, что одним из вариантов решения данной проблемы является установка ограничителей скорости при изготовлении электросамокатов.

«Предъявить требование заводам-изготовителям, чтобы они устанавливали ограничитель – это сделать возможно. У нас на многие транспортные средства ставятся ограничители – при перевозках детей или на транспорте, который перевозит опасные грузы. Такая система уже устанавливается на заводах», - добавил Свешников.

Он подчеркнул, что такая мера избавит от необходимости контролировать скоростной режим электросамокатов на тротуарах.​