РИАМО - 19 ноя. В четверг в Москве и Подмосковье температура воздуха опустится до минус двух градусов, существенных осадков не ожидается, но порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве 0-2, по области от -2 до +3 градуса. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба», - говорится в сообщении.

Такая погода может вызвать недомогание как у пожилых, так и молодых людей. Чтобы избежать этого, следует соблюдать режим труда и отдыха, важны также полноценный сон, занятия посильными видами спорта и общеукрепляющими методами.