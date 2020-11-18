РИАМО - 18 ноя. Оптимизированная услуга по установлению публичного сервитута в отдельных случаях выделена в самостоятельную услугу для удобства заявителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области

«Ранее услуга являлась частью госуслуги по установлению сервитутов. Обновленный сервис позволяет подать ходатайство об установлении публичного сервитута для размещения инженерных сооружений местного значения (трубо- и газопроводов, электросетей и иных инженерных объектов), размещение которых регулируется главой V.7. Земельного кодекса РФ», — отмечается в материале.

Публичный сервитут устанавливается для общественно значимых целей. Ресурсным организациям, которым нужно разместить инженерные сооружения местного значения, при соблюдении всех условий предоставляется возможность установить сервитут на определенный срок через данную услугу.

Подать заявление на получение услуги можно через портал РПГУ, к электронному заявлению нужно приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, сведения о границах публичного сервитута, который готовят кадастровые инженеры, соглашение между заявителем и собственником линейного объекта или иного сооружения, а также документы, подтверждающие право на инженерное сооружение в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подано для реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения.

Через 45 дней заявителю будет доступно решение по вопросу в личном кабинете.

Отдельной услугой стало и установление сервитута на неразграниченных землях. Обратиться за установлением такого сервитута, то есть правом ограниченного пользования чужим земельным участком, могут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Для предоставления услуги к заявлению на портале нужно будет приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, схему расположения земельного участка для последующего установления сервитута (публичного сервитута) либо схему границ сервитута (в зависимости от цели обращения).

Срок предоставления услуги - от 13 до 30 календарных дней, в зависимости от подуслуги и основания для обращения.