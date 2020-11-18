РИАМО - 18 ноя. Столица за 10 лет совершила прорыв в развитии транспортной системы, на 65% выполнена программа удвоения протяженности метро, более чем на 1 тысячу километров увеличилась сеть дорог мегаполиса, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Только с начала этого года мы построили 15,6 километра линий и шесть новых станций метро. До конца года планируем ввести еще три станции. Опережающими темпами реализуется ключевой проект развития московской подземки – Большая кольцевая линия, полностью «замкнуть» ее мы планируем уже к 2023 году», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, главной задачей мэр столицы Сергей Собянин поставил интеграцию всех видов транспортных сетей в единую систему и решение проблем, которые накопились в предыдущее десятилетие.