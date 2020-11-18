РИАМО - 18 ноя. Московская областная дума 19 ноября рассмотрит изменения в областной закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«В сентябре мы установили величину прожиточного минимума пенсионеров в Московской области на 2021-й год в размере 10 107 рублей. Однако параметры прогноза социально-экономического развития РФ на следующий год, подготовленного федеральным Минэкономразвития, изменились, в связи с чем мы оперативно корректируем региональное законодательство», — сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

После принятия закона прожиточный минимум пенсионеров увеличится на 541 рубль и составит 10 648 рублей. Этот показатель будет выше, чем в целом по стране. Прожиточный минимум пенсионеров в РФ равен 10 022 рубля.

«Московская область традиционно в этом отношении опережает общефедеральные цифры, так как социальную поддержку граждан мы всегда ставим во главе угла», — отметил Брынцалов.

По прожиточному минимуму пенсионеров рассчитывается размер ежемесячной социальной доплаты к пенсии для неработающих пенсионеров. Если прожиточный минимум вырастет до 10 648 рублей, то средний размер доплаты составит порядка 2,9 тысячи рублей.

Для этого придется выделить из бюджета дополнительно 6,24 миллиарда рублей, из которых 2,87 миллиарда – средства областного бюджета. Их уже запланировали в проекте закона о бюджете Московской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.