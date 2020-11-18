РИАМО - 18 ноя. Заседание Московской городской думы, на котором рассматривались законопроекты о новом трехлетнем бюджете столицы и бюджете городского Фонда ОМС, продлилось почти 12 часов с небольшим перерывом, передает в среду корреспондент РИАМО.

Депутаты собрались в 10:00 и закончили заседание в 21:47.

В итоге депутаты приняли закон о бюджете Московского городского Фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Законопроект о бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов прошел первое чтение.