РИАМО - 18 ноя. Специалисты «РТ-Инвест» проводят дегазацию старого полигона в Можайском округе, за 4 месяца компании удалось извлечь 3 миллиона кубометров углекислого газа и метана, говорится в сообщении пресс-службы ООО «УК «Региональный оператор».

Объема откачанного газа хватило бы для электроснабжения 60 домов.

«Начиная с середины июля, факельная установка ежедневно перерабатывает 30 тысяч кубических метров свалочного газа. После дегазации и очистки от фильтрата территория будет законсервирована», - говорится в сообщении.

Летом на полигоне была внедрена система устранения запахов и дезинфекции «Мокрый барьер». Следующим шагом стала дегазация. На территории установили коллекторы, трубопроводы, газокомпрессорную станцию, фильтры и высокотемпературную факельную установку.

До конца 2020 года в Храброво введут в эксплуатацию современный комплекс по переработке отходов.