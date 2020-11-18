РИАМО - 18 ноя. В Московской области шесть владельцев торговых объектов получат отсрочку по имущественным налогам, три бизнесмена уже попали в перечень для предоставления отсрочки, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

Владельцы торговых центров из Каширы, Реутова и Одинцовского городского округа пополнят реестр.

«Юридические лица, которые владеют 13 зданиями площадью более 140 тысяч квадратных метров в Котельниках, Сергиевом Посаде, Балашихе, Кашире, Реутове и Одинцовском городском округе, смогут отсрочить налоговые платежи и направить высвобожденные средства на другие нужды, что поддержит их в условиях пандемии», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Сформированный Минмособлимуществом перечень налогоплательщиков-организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение отсрочки, будет направлен в налоговые органы для расчета отсрочки.

Список размещен на сайте министерства mio.mosreg.ru в разделе «Документы».