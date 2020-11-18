РИАМО - 18 ноя. Депутаты Мосгордумы на заседании в среду приняли закон о бюджете Московского городского Фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, передает корреспондент РИАМО.

«Решение о принятии проекта закона оформляется постановлением Мосгордумы №99», - сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

По словам директора Московского городского Фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) Владимира Зеленского, в 2021 году расходы фонда составлят порядка 324,7 миллиарда рублей, в 2022 году - почти 339,3 миллиарда рублей, в 2023 году - около 357,5 миллиардов рублей.

Шапошников отметил, что вопрос развития здравоохранения является для столицы приоритетным. Он также подчеркнул важность того, что бюджет МГФОМС на трехлетний период бездефицитный.

«Всего по официальным данным, на сегодняшний день число застрахованных в Москве составляет более 12,3 миллиона человек», - сказал Шапошников.

В 2021 году Москва направит на медицину 741 миллиард рублей. Около половины этих средств приходятся на МГФОМС. Одной из важнейших задач столичного здравоохранения в следующем году станет борьба с пандемией коронавирусной инфекции.