РИАМО - 18 ноя. Московская областная дума рассмотрит законопроект об обращении со строительными отходами до конца осенней сессии, на данным момент проект рассматривает профильный комитет, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию провел выездное заседание в городском округе Долгопрудный. Депутаты осмотрели ход работ по рекультивации полигона ТКО «Долгопрудный», — отмечается в материале.

В заседании участвовали председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир, глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин, первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Полигон был закрыт 15 мая 2014 года, его рекультивация началась в 2019 году. Здесь планируется создать зеленую зону. Для рекультивации выделено 1,5 миллиарда рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.

В ходе работ создадут защитный экран поверхности полигона, обеспечивающий покрытие тела ТБО и внутренней поверхности насыпи, армогрунтовую подпорную стенку; систему сбора и очистки фильтрата; систему дренажа для сбора и отведения фильтрата; систему дегазации полигона и коллектор реки Бусинка.

Территорию поделят на три зоны: зона рекультивации (насыпной холм полигона с технологическими дорогами); зона размещения очистных сооружений поверхностного стока и фильтрата (обратный осмос); зона въездного контроля и бытового городка.

Площадь земель, которые планируется восстановить, составляют 13,89 гектара.

«В январе 2019 года мы посещали уже закрытый полигон, но работы тогда еще не начались. Его рекультивация полностью должна быть завершена уже в декабре этого года. Поэтому нам важно было убедиться, что все идет по плану», — рассказала председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова.

Рядом с полигоном до конца года заработает площадка «Мегабак», где можно будет сдать бытовую технику, одежду и мебель.

Полякова также добавила, что на выездом заседании обсудили переработку строительных отходов, часть из которых — московские. Большая их часть - ценные вторичные ресурсы: бой бетона, кирпича, лом черных и цветных металлов. Но пока практически все это не получает вторую жизнь, а отправляется на захоронение. Основная причина — отсутствие централизованной системы обращения с таким видом отходов. Поэтому Минэкологии разработало проект закона Подмосковья, которым планируется внести изменения в областной закон об отходах.

Закон предусмотрит особенности обращения с отходами строительства, реконструкции, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов (ОССиГ).

«Планируем, что до конца осенней сессии мы рассмотрим законопроект на думе», — заключила Полякова.