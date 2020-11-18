РИАМО - 18 ноя. Московская областная дума рассмотрит законопроект об обращении со строительными отходами до конца осенней сессии, на данным момент проект рассматривает профильный комитет, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
«Комитет Мособлдумы по экологии и природопользованию провел выездное заседание в городском округе Долгопрудный. Депутаты осмотрели ход работ по рекультивации полигона ТКО «Долгопрудный», — отмечается в материале.
В заседании участвовали председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир, глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин, первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Полигон был закрыт 15 мая 2014 года, его рекультивация началась в 2019 году. Здесь планируется создать зеленую зону. Для рекультивации выделено 1,5 миллиарда рублей из федерального, регионального и местного бюджетов.
В ходе работ создадут защитный экран поверхности полигона, обеспечивающий покрытие тела ТБО и внутренней поверхности насыпи, армогрунтовую подпорную стенку; систему сбора и очистки фильтрата; систему дренажа для сбора и отведения фильтрата; систему дегазации полигона и коллектор реки Бусинка.
Территорию поделят на три зоны: зона рекультивации (насыпной холм полигона с технологическими дорогами); зона размещения очистных сооружений поверхностного стока и фильтрата (обратный осмос); зона въездного контроля и бытового городка.
Площадь земель, которые планируется восстановить, составляют 13,89 гектара.
Рядом с полигоном до конца года заработает площадка «Мегабак», где можно будет сдать бытовую технику, одежду и мебель.
Полякова также добавила, что на выездом заседании обсудили переработку строительных отходов, часть из которых — московские. Большая их часть - ценные вторичные ресурсы: бой бетона, кирпича, лом черных и цветных металлов. Но пока практически все это не получает вторую жизнь, а отправляется на захоронение. Основная причина — отсутствие централизованной системы обращения с таким видом отходов. Поэтому Минэкологии разработало проект закона Подмосковья, которым планируется внести изменения в областной закон об отходах.
Закон предусмотрит особенности обращения с отходами строительства, реконструкции, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов (ОССиГ).
«Планируем, что до конца осенней сессии мы рассмотрим законопроект на думе», — заключила Полякова.
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