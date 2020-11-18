РИАМО - 18 ноя. Компании «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» начали работать в режиме повышенной готовности из-за усиления ветра, снега в Московской области, данный режим продлится как минимум до 19 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

В регионе ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, снег, местами мокрый, с возможным налипанием на провода и переходом в ледяной дождь, метель, гололедица. Не исключено падение деревьев и в следствии обрывы линий электропередачи.

«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями, усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду, энергетики переведены в режим повышенной готовности. Более 700 аварийно-восстановительных бригад готовы оперативно устранять нарушения в электроснабжении», - сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

В оперативной готовности «Россети Московский регион» находятся 443 бригады (2 291 человек) и 2 726 единиц спецтехники, включая резервные источники питания - 121 передвижная электростанция (ПЭС) общей мощностью 35 071 кВт.

В целях ликвидации чрезвычайных ситуаций в филиалах АО «Мособлэнерго» сформированы 215 аварийно-восстановительных бригад, 796 единиц спецтехники, включая 65 передвижных дизельных электростанций. Ведется постоянный контроль работы оборудования подстанций и внеочередные осмотры участков воздушных линий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оперативным службам перейти в режим повышенной готовности из-за ледяного дождя и гололеда в регионе.