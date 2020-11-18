РИАМО - 18 ноя. Депутаты Московской областной думы на заседании 19 ноября рассмотрят законопроект о развитии снегоходного и горнолыжного туризма в Московской области и ряд других вопросов, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

131-е заседание Мособлдумы начнется в 11:00.

«Среди вопросов, внесенных в повестку: «О проекте закона Московской области «О развитии снегоходного и горнолыжного туризма в Московской области» и о внесении изменения в закон Московской области «О государственной политике в сфере туризма и туристской деятельности в Московской области», — говорится в сообщении.

Также будут рассмотрены поправки в закон о мерах социальной поддержки семьи и детей, законопроект о поисковой работе. Кроме того, на обсуждение будет вынесен проект закона о преобразовании городских округов Ивантеевка, Красноармейск и Пушкинский и о статусе вновь образованного муниципального образования.

В рамках правительственного часа речь пойдет о реализации региональной программы капремонта и состоянии и перспективах развития туристической отрасли в Подмосковье.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>