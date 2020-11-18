РИАМО - 18 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оперативным службам перейти в режим повышенной готовности из-за ледяного дождя и гололеда в регионе.

Предстоящей ночью в Подмосковье прогнозируется ледяной дождь и мокрый снег. Его ждут в первую очередь возле Волоколамска, Рузы, Можайска, Клина и Дмитрова.

«Оперативные службы прошу перейти в режим повышенной готовности. Справиться с последствиями непогоды нужно будет как можно быстрее», - написал Воробьев в Instagram.

Он также призвал жителей Подмосковья к осторожности на улице.

«Пожалуйста, помните об осторожности – и когда ходите пешком, и когда едете в машине. Многие еще не успели сменить резину, а на улице может быть гололед», - добавил Воробьев.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе на 18-20 ноября из-за гололедицы и сильного ветра.