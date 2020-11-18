РИАМО - 18 ноя. Столичная инвестиционная компания вернула пенсионеру часть вложенных средств после визита следователей, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она уточнила, что журналист одного из федеральных телеканалов сообщил в СК о возможном мошенничестве в отношении пожилого мужчины.

«Сообщалось, что 83-летний мужчина вложил денежные средства в размере 1,5 миллионов рублей в инвестиционную компанию, расположенную в Центральном округе Москвы, предлагающую выгодные проценты. После непродолжительного времени пенсионер решил отказаться от сделки и вернуть вложения, однако получил отказ», - сказала Иванова.

По ее словам, после приезда следователей пенсионеру частично вернули сумму вклада. Сотрудники организации пообещали вернуть остаток в ближайшее время.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.