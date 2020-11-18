РИАМО - 18 ноя. Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин посетил с рабочим визитом Ногинск, где проинспектировал ход работ по благоустройству общественных территорий, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Здесь в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ведется благоустройство фонтанной площади.

«Площадь в результате благоустройства обретет новый облик. На площади заменят мощение тротуаров, появится новый фонтан с подсветкой, недалеко от которого расположится еще и сухой фонтан. Также на площади установят новую систему уличного освещения и малые архитектурные формы», - говорится в сообщении.

Также в Ногинске ведется реализация проекта-победителя III Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений – благоустройство набережной реки Клязьма.

Реализация проекта откроет доступ к воде для всех граждан. Он поможет сохранить естественный рельеф

С помощью посадок ив и водолюбивых растений вдоль воды планируется укрепить склоны берегов.

Вдоль воды появятся пешеходные дорожки из террасной доски, велосипедные дорожки, на набережной появятся смотровые площадки, новая система уличного освещения, малые архитектурные формы, также будет выполнено укрепление берега габионами.