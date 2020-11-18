РИАМО - 18 ноя. С начала года по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Подмосковья в регионе устранили 210 фактов загрязнений территорий, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Наибольшее количество фактов загрязнения территорий, связанных с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств с начала года выявлено и устранено в городских округах Одинцовский, Пушкинский, Кашира, Подольск, Ленинский, Красногорск, Мытищи», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Инспекторы выписывали предписания по фактам загрязнения территорий вследствие эксплуатации, а также ремонта транспорта.